Ilgiorno.it - Edifici al palo. Nuova ditta: riprese le opere

Leggi su Ilgiorno.it

Nel Comune dove l’incubo Superbonus ha coinvolto il maggior numero di inquilini - oltre mille famiglie - la svolta impressa a gennaio con il cambio dellaappaltatrice sembra far intravedere la fine del tunnel. Dopo l’accordo siglato dalle 900 famiglie dei tre palazzoni di via Pini 4, 6 e 7, e il precedente cambio diper il condominio di via Roma, i lavori sono ripresi. Proprio a Pieve, dove si è sfiorata una rivolta sociale, il consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno che ha unito tutte le forze politiche. Il documento sarà ora sottoposto alla Regione e chiede una proroga per permettere ai cittadini di completare i lavori ed evitare il rischio di una vera e propria bomba sociale, legata alla riduzione del Superbonus 110%. "Il Superbonus terminerà il 31 dicembre 2025.