Ilrestodelcarlino.it - Economia e ‘quote’, oltre 7mila aziende rosa: “Non si arrendono mai”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara, 8 marzo 2025 – Per il nostro territorio è un vanto. Un valore che ci colloca al di sopra della media regionale. Stiamo parlando della presenza di imprese femminili nella nostra provincia che, in proporzione – rispetto a quelle condotte da uomini – supera la media emiliano-romagnola. Un po’ di numeri. Nel complesso, al registro camerale ferrarese, risultato iscritte 7.527condotte da donne. Un numero che, in termini percentuali, rappresenta il 23,5% del totale. In Emilia-Romagna la percentuale di imprese ‘’ si ferma al 21,1%, mentre a livello nazionale siamo al 22,2%. I settori. Le attività produttive a conduzione femminile sono diffuse, in particolare, nel commercio al dettaglio (21,6%, circa 1 su 5) e nella ristorazione (18,5%), negli altri servizi per la persona, parrucchiere centri estetici (11,5%).