.com - Eclissi lunare totale 13-14 marzo: osserva la Luna di sangue con i consigli della NASA

Leggi su .com

Il 13 e 142024, il cielo regalerà uno degli eventi astronomici più affascinanti: un’, che trasformerà lanella suggestivadi. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati del cielo e non solo, reso ancora più speciale daiscienziataRenee Weber. Scopri comere questo spettacolo, il perché del suo colore rosso e cosa rende quest’evento unico.: rossa, supered, tutto sul satelliteTerra2024: scienza, orari e come ammirarlaCos’è unadi?Un’si verifica quando Sole, Terra esi allineano perfettamente, proiettando l’ombra del nostro pianeta sul satellite. Durante la fase, laentra nella zona più oscura dell’ombra terrestre (umbra), assumendo una tonalità rossastra dovuta alla dispersioneluce solare nell’atmosfera.