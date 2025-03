Liberoquotidiano.it - Ecco il vero motivo per cui la Furlan ha mollato il Pd: figuraccia dem senza precedenti

Non è la prima volta che un parlamentare lascia il Pd. Forse, però, è la prima volta che lo fa non per diversità di visioni su temi etici odi politica internazionale, ma su un argomento come il lavoro. E forse è questo a fare più male - almeno per quanto riguarda i riformisti- nell'addio di Annamaria, ex segretaria generale della Cisl, alle elezioni politiche del 2022 eletta al Senato. «È una scelta sofferta», ha spiegato la senatrice in una lunga intervista al Corriere della Sera, «maturata dopo una lunga riflessione». Ha ringraziato la segretaria del Pd «per questi due anni importanti di lavoro ma la mia decisione purtroppo non poteva più attendere». Alla base della rottura coi dem, ha spiegato, c'è proprio il lavoro: «Per me caratterizzante, rappresenta l'impegno di una vita: purtroppo molto spesso mi sono trovata nel dibattito e nelle scelte che il Pd ha fatto a non condividere alcune impostazioni».