Liberoquotidiano.it - Ecco come Hamas ha torturato le ragazze ebree: dettagli atroci

Leggi su Liberoquotidiano.it

Prima del prossimo corteo, i fanatici pro Palestina si prendano 10 minuti e leggano l'ultimo rapporto stilato dalla Commissione Civile sui Crimini contro le Donne e i Bambini del 7 ottobre. Un documentoato, e allo stesso raccapricciante, che spiegai tagliagole diabbiano usato le famiglie - ed in particolare donne e bambini-armadi guerra. Durante gli attacchi del 7 ottobre 2023, dove persero la vita oltre 1200 persone e ne furono rapite almeno 250, furono proprio i nuclei familiari le vittime su cui l'organizzazione terroristica concentrò la sua ferocia. «I membri dei nuclei familiari sono stati seviziati, uccisi gli uni di fronte agli altri, separati violentemente, le loro sofferenze sono state trasmesse in mondovisione, sono stati presi in ostaggio», ha spiegato la dottoressa Cochav Elkayam-Levy, fondatore della Commissione civile.