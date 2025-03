Quotidiano.net - “È una presa di coscienza collettiva”. Cecchettin: ma la norma non basta

Firenze, 8 marzo 2025 – L’introduzione del reato di femminicidio era una delle proposte che aveva in cantiere la Fondazione Giulia, nata a novembre scorso dalla volontà del padre Gino di dare un senso, se un senso può esserci, all’ennesima donna uccisa per mano di un uomo. Sua figlia, appunto, uccisa a novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Cosa ne pensa della volontà di riconoscere giuridicamente il delitto di femminicidio? “Finalmente è arrivato. È unadiche esiste il femminicidio, una differenziazione di cui abbiamo bisogno. Il comitato legale della Fondazione aveva il desiderio di proporlo”. Un passo importante, ma puòre? “Ovviamente no, come nonno le leggi in generale. Serve poi un’azione culturale, che è alla base di una società civile”.