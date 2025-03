Thesocialpost.it - È morto Guido Alpa, avvocato e giurista maestro del diritto civile

, 77 anni, uno dei più grandi giuristi italiani e uno dei maggiori civilisti a livello internazionale. Docente universitario e, come amava ricordare,ha trascorso la sua “vita al servizio del”. Molti studenti di giurisprudenza lo conoscono per il celebre “Manuale diprivato”, continuamente ristampato dalla casa editrice Cedam.si è spento in una clinica a Genova, lasciando un’impronta indelebile nel panorama giuridico italiano e internazionale.Titolare di uno dei più noti studi legali di Roma, dove lavorò anche il futuro presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,ha sempre dichiarato: “Non sono stato né il suo mentore né il suo”. Ha combinato una lunga carriera forense – procuratore legale dal 1974,dal 1980 epatrocinante in Cassazione dal 1984 – con una prestigiosa carriera accademica.