E' morta Sabrina Minardi, la supertestimone del caso Emanuela Orlandi: il "giallo" dell'audizione in Commissione

La, depositaria di segreti sulla sparizione di, ènei giorni in cui da più parti si chiedeva una convocazione nellaparlamentare d’Inchiesta che indaga sulla ragazzina romana scomparsa in Vaticano., è, secondo il gruppo di Facebook fondato da Pietro, che commenta: “Mi spiace per la sua morte. Ho provato tante volte a incontrarla, ma non ha mai voluto. Nessuno dopo il 2015 l’ha più ascoltata, tra procura, vaticano eparlamentare. Tre inchieste, cosa aspettavano a risentirla?”., porta con sé i segreti diSposata nel 1979 con il calciatore Bruno Giordano,ebbe una figlia e, successivamente, una relazione con Enrico “Renatino” De Pedis, boss della Banda della Magliana.