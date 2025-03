Metropolitanmagazine.it - È morta Sabrina Minardi, la moglie del boss della Magliana e testimone chiave della morte di Emanuela Orlandi

Aveva 65 annidi Renato De Pedis,Banda, assassinato il 2 febbraio 1990 in un agguato a Roma nei pressi di Campo de’ Fiori. Ènel bolognese, durante il sonno: da una prima ricostruzione non ci sono stati segnali che lasciavano presagire la. Era stata dal parrucchiere, per prepararsi in vista di un incontro con alcuni conoscenti.è stata unadel caso: insieme alla giornalista Raffaella Notariale scrisse il libro ‘La Superdel caso’ con la prefazione di Pietro.Èdi De Pedisera nata nel 1960. La sua testimonianza era stata preziosa: disse che “Renato e Sergio” misero sulla sua macchina “la ragazza” che le era apparsa subito “frastornata e confusa, piangeva, rideva, le avevano tagliato i capelli.