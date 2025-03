Dayitalianews.com - È morta Sabrina Minardi, la compagna del boss De Pedis che fece riaprire le indagini su Emanuela Orlandi

A diffondere la notizia sui social è stata la giornalista Raffaella Notariale, che insieme aaveva scritto il libro “La supertestimone del caso”.Aveva 65 anni, ex moglie del calciatore Bruno Giordano edi Enrico Dedella Banda della Magliana, noto anche come Renatino. Furono proprio le sue dichiarazioni a ‘Chi l’ha visto’ nel 2006 chero aprire una seconda inchiesta sulla scomparsa di. Lasostenne di aver avuto un ruolo importante e di aver anche ospitato la ragazza cittadina vaticana dopo la sua scomparsa.“Ècome chi sa di aver detto la verità”ieri, 7 marzo, in provincia di Bologna. A dare la notizia sui social è stata la giornalista Raffaelle Notariale che ha scritto: “Èserenamente come chi sa di aver detto la verità.