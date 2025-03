Inter-news.it - Dumfries, imperativo non fermarsi. Inter-Monza tappa fondamentale!

Denzelè uno dei protagonisti della stagione dell’, in particolare se si considera l’anno solare 2025. L’olandese, anche a causa degli infortuni verificatisi sulle fasce, sta ricoprendo un’importanza centrale per i piani stagionali di Simone Inzaghi.IL PUNTO – Denzelpartirà dall’inizio nella sfida tra, valida per la ventottesima giornata di Serie A. Il calciatore olandese si è finora disimpegnato in maniera ottimale nel 2025, abbinando a una propensione offensiva di primario livello un’attenzione in fase difensiva essenziale per soddisfare le ambizioni del suo club nelle varie competizioni. La crescita delle sue prestazioni, sotto il profilo dell’intensità mostrata in campo e dell’apporto concreto ai risultati di squadra, ne hanno determinato una crescente centralità nello scacchiere di Simone Inzaghi.