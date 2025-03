Oasport.it - DUELLO ITALIANO! Federica Brignone guida il gigante di Are davanti a Sofia Goggia!

Splende l’azzurro sulla prima manche deldi Are. Fantastica prestazione di, che occupano rispettivamente la prima e la seconda posizione in classifica. L’Italia sogna la doppietta con le sue due fantastiche campionesse, che hanno incantato sul tracciato svedese.ha sfruttato al meglio il pettorale numero uno su un tracciato con la partenza abbassata per il vento nella parte alta.non ha fatto calcoli, ha attaccato dalla prima all’ultima porta, commettendo anche qualche sbavatura, ma in questo momento nessuna sembra poter battere la valdostana.Fantastica anche, alla sua duecentesima apparizione in Coppa del Mondo. La bergamasca ha fatto segnare il miglior tempo assoluto in tre intermedi su quattro, pagando un piccolo errore al secondo intermedio e chiudendo a 34 centesimi dalla vetta.