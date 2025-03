Ilfoglio.it - Due ore di pace, non di più. Lettera dal terzo millennio

Ogni sera notizie contundenti. Wrestling alla Casa Bianca, e dal Cremlino, entusiasti: “Finalmente, quel maiale”. Poi, sto in apprensione per il ritorno a Kyiv di Zelensky – che Dio lo protegga, e anche qualche caccia britannico, speriamo. Notte inquieta. Alle 6.30, quando il primo Linate-Fiumicino sfiora con un rombo garbato il cielo sopra Milano, mi domando se sia davvero l’AZ 02013, o altro. (Otto minuti, un Oreshnik da Kaliningrad a Londra, ci abbaia il mastino Lavrov). E scorrono sul web lugubri analisi, e ripetono che l’Europa non ha protezione – proprio non ci si era pensato. Vabbè, quindi è un’opzione da mettere in conto. Ti ci rassegni. Ma al sabato sera cerchi un po’ di. Strapazzi il telecomando: horror, futuri catastro-distopici, talk logorroici. Sfinita, approdi a un’oasi: Crime, canale 39.