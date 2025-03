Liberoquotidiano.it - "Dov'è stata la moglie poche ore prima di morire". Gene Hackman e Betsy, una tragedia inconcepibile: ora tutto torna

Ha sottovalutato, forse addirittura ignorato il morbo che l'ha portata alla morte,Arakawa. E la conferma è il fatto che nel giorno in cui molto probabilmente l'Hantavirus l'ha stroncata, lo scorso 11 febbraio, la 65ennediha fatto le sue solite commissioni, come se nulla fosse. La compagna del 95enne divo di Hollywood, morto una settimana dopo di lei, presumibilmente il 18 febbraio, nella loro casa di Santa Fe in New Mexico anche lui per cause naturali (un infarto, legato all'Alzheimer di cui soffriva), nelle ore precedenti allaha visitato una farmacia, un negozio di animali e un mercato agricolo, come ha dichiarato lo sceriffo della contea di Santa Fe, Adan Mendoza.ore dopo, si è accasciata in bagno. Accanto a lei un flacone di medicinali aperto e pillole contro la tiroide sparse sul bancone.