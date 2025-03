Lecceprima.it - Dopo Sanremo e l'Eurovision concerto estivo a Lecce per Lucio Corsi

Leggi su Lecceprima.it

aver partecipato in gara per la prima volta alla 75° edizione del Festival di, classificandosi secondo e vincendo il premio della critica Mia Martini con il brano “Volevo essere un duro”,annuncia il suo imperdibile live all'Oversound Music Festival in.