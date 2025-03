Ilfattoquotidiano.it - Dopo Manuel Parlato, Criscitiello licenzia anche Jolanda De Rienzo da Sportitalia: “Cacciata senza alcun rispetto”

Continua a far parlare di sée la gestione del suo direttore ed editore, Micheleilmento diin diretta TV, un’altra giornalista partenopea è statata.De, volto noto dell’emittente, ha reso pubblica la sua estromissione con un post su Instagram, denunciando l’asdi “qualsiasi forma di, sia giuridica che etica” nel recesso dal rapporto di lavoro deciso da.La decisione, secondo quanto dichiarato dalla stessa De, sarebbe una conseguenza della sua solidarietà espressa a, cacciato lo scorso 4 febbraioaver evidenziato lo scarso gradimento dei tifosi del Napoli per un siparietto condotto da Tancredi Palmeri in merito al calciomercato della società azzurra. Le ripercussioni non si sono fatte attendere: “‘Tutti al VAR‘ non andrà più in onda su, la produzione è stata, infatti, cancellata improvvisamente dal direttore Michelele mie parole di solidarietà nei confronti del collegadurante la puntata della trasmissione ‘Terzo Tempo’ in onda su Televomero” ha annunciato la giornalista.