Panorama.it - Dopo gli scontri e i 200 morti riparte la bomba Siria

Leggi su Panorama.it

Violentinel nord-ovest dellatra le forze di sicurezza e i combattenti fedeli all'ex presidente Bashar al-Assad hanno provocato quasi 200in sole 24 ore. Lo riferisce l'Osservatoriono per i diritti umani, con sede a Londra. Le forze governative di Damasco hanno inviato rinforzi nelle aree di Tartus, Jabla e Latakia, mentre è stato imposto il coprifuoco. Il nuovo presidente Ahmad al-Sharaa- Mohammed al Jolani , il leader di Hayat Tahrir al-Sham ( HTS) che nel dicembre scorso ha posto fine al regime degli Assad, ha usato la forza bruta come mostrano video terribili che documentano esecuzioni di massa contro la comunità alawita con decine di cadaveri per le strade di Latakia, Tartus e la periferia di Homs dove alcuni corpi sono stati trascinati per strada con delle auto.