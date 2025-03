Movieplayer.it - Dope Thief, recensione: la grande serialità per raccontare la sopravvivenza degli americani

Leggi su Movieplayer.it

La scrittura di Peter Craig e l'amicizia tra Brian Tyree Henry e Wagner Moura: la serie Apple mischia i toni e pone l'accento sulla resistenzaoutsider. Funziona. In streaming settimanalmente dal 14 marzo.è unaserie. Per costruzione, personaggi, tonalità. Funziona, fin da subito, e nonostante la tipica lungaggineepisodi centrali, comunque propedeutici per esaltare l'evoluzione dei personaggi, verso quella salvezza cercata nel bel mezzo della disperazione. Creata dalla penna di Peter Craig (tra i più quotati screenwriter di Hollywood), e ispirata all'omonimo romanzo di Dennis Tafoya (uscito nel 2009, va da sé che lo show cambia, e molto, diverse situazioni), la serie riflette con lucidità su cosa siano (e cosa non siano) gli Stati Uniti d'America post-pandemia.