DOOM: The Dark Ages avrà varie scene d'intermezzo per un motivo ben preciso, rivela id Software

non è mai stato un franchise incentrato sulla narrazione, ma con: Thele cose cambieranno leggermente. Nonostante il protagonista sia sempre stato simbolo di azione pura e reticenza ai dialoghi, idha deciso di introdurre più. Questa scelta nasce da un chiaro interesse dei giocatori per la lore della serie, dimostrato anche dai dati raccolti suEternal, che evidenziano un’elevata percentuale di utenti che guardano le sequenze narrative.Secondo Marty Stratton, studio director di id, l’approccio più narrativo non snaturerà l’essenza di, ma aggiungerà profondità all’esperienza complessiva. “In molte interviste, la prima domanda riguarda sempre la storia”, ha spiegato Stratton, sottolineando come ci siano interi canali YouTube dedicati all’analisi della simbologia della serie.