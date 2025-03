Secoloditalia.it - Donne in campo, idee e musica di una ricorrenza “alternativa”. Successo dell’iniziativa del Comitato 7 marzo

sempre, ben oltre l’8. Per questo è nato ilcoordinato da Sabrina Valletta e presieduto da Antonella Mattei che anche quest’anno ha tenuto l’incontro “inieri, oggi, domani” incentrato sul tema “Il rispetto della donna. Passione. Lavoro. Sicurezza”, seguendo il filo rosso della Libertà che lega ledi ogni epoca. Un appuntamento che come ogni anno è stato coronato da una grandedi pubblico e da grande entusiasmo. La festa della donna nella giornata “” del 7è stata patrocinata dalla Fondazione An e promossa da Domenico Gramazio, direttore di Realtà Nuova.Il messaggio di MeloniIl presidente Valentino, ricordando l’esempio di Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio, ha consegnato alla bandiera tricolore col nuovo logo che vede una donna con l’elmo tricolore: un modo “per essere in grado di affrontare ogni tipo di sfida”.