Ilfattoquotidiano.it - Donne e lavoro, l’Italia resta fanalino di coda nella Ue. E i dipendenti maschi guadagnano 6mila euro l’anno in più

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il tasso di occupazione delleitaliane sta aumentando ma troppo poco e troppo lentamente. A gennaio è salito al 53,5%, lo 0,5% in più rispetto a un anno prima, macomunque il più basso tra i 27 paesi dell’Unione. Tra 2008 e 2024 è cresciuto di 6 punti contro gli 8,6 del resto della Ue. Non solo: il progresso è dovuto soprattutto al segmento delle ultracinquantenni. Per le 25-34enni si è fermato a 1,4 punti. Il Rapporto Cnel-Istat “Ildelletra ostacoli e opportunità”, presentato in vista dell’8 marzo, mostra che nonostante il buon andamento del mercato delil divario di genere non accenna a chiudersi. Così come il differenziale delle retribuzioni: in media iin più al.Il gap di genere nel tasso di occupazione è quasi il doppio della media Ue: 17,4 punti contro 9,1 punti.