Rompipallone.it - Donnarumma torna in Serie A: la mossa a sorpresa del Milan

Leggi su Rompipallone.it

Si intrecciano nuovamente le strade die dei rossoneri, così il portiere della Nazionale puòre inANonostante in questa stagione le squadre italiane, in Europa, stiano trovando non poche difficoltà, il nostro campionato sembra aver recuperato, rispetto al passato, un po’ di appeal quanto ad attrattiva per calciatori di un certo calibro. Così, in vista dell’estate, sono numerose le piste di mercato interessanti che riguardano laA. Nell’orbita delle squadre nostrane, èto ancora una volta Gianluigi.Il portiere della Nazionale da qualche anno è al Psg, ma il suo futuro in Francia è quanto mai incerto. A livello contrattuale, l’estremo difensore ha un contratto in scadenza nel 2026. Si sta dialogando per il rinnovo, ma i discorsi sono ancora aperti in un verso o nell’altro.