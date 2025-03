Ilfattoquotidiano.it - Donna e diritti, ma soprattutto inclusione. Tutti i temi del Pink Motor Day 2025

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

In un momento storico in cui dall’America soffiano venti opposti alle tematiche di gender gap, inclusion e diversity c’è più che mai bisogno di mantenere i riflettori accesi su queste tematiche. Ecco quindi che la quarta edizione delDay, l’evento organizzato a Milano da LabSumo, spin-off della casa editrice Sumo Publishing, con il supporto del Comune di Milano, delle associazioni ANIASA e UNRAE e del Centro Studi Valore D, ha ampliato il proprio focus.Sul tavolo il tema della diversity & inclusion per analizzare come il settore della mobilità aziendale possa rispondere alle esigenze di, garantendo equità di accesso a trasporti, viaggi d’affari e soluzioni di noleggio. I lavori sono stati aperti da Nico Acampora, la mente dietro PizzaAut che è molto di più di una semplice pizzeria: è un modello disociale e lavorativa, in cui giovani autistici trovano un’opportunità concreta di crescita e indipendenza.