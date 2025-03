Avellinotoday.it - Donna disoccupata di Atripalda si ritrova titolare di azienda a sua insaputa: indagini della Guardia di Finanza

Leggi su Avellinotoday.it

Nel periodo del Covid, unadi, aveva accettato una proposta di lavoro come commessa in un negozio di Scafati. Un'offerta che sembrava una possibilità di riscatto, ma che cinque anni dopo si trasformerà in un incubo. Infatti, lascoprirà, suo malgrado, di essere.