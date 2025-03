Oasport.it - Dominik Paris non si ripete a Kvitfjell. Tripletta elvetica nella seconda discesa

non concede il bis. L’altoatesino non è impeccabilegiornata odierna e Franjo von Allmen ne approfitta, aggiudicandosi ladi(Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025. Sulla pista denominata Olympiasbakken tutto si trasforma di nuovo in un festival svizzero con il talento classe 2001 che precede i connazionali Marco Odermatt e Stefan Rogentin, in un ennesimo podio tutto rosso-crociato.Con questi risultati la classifica della Coppa del Mondo vede Marco Odermatt sempre più vicino al successo finale con 1466 punti e un margine di tutto rispetto di 520 punti su Henrik Kristoffersen.graduatoria di specialità, invece, il fuoriclasse elvetico si conferma al comando con 608 punti con 83 di vantaggio su Franjo von Allmen.