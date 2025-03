Liberoquotidiano.it - "Djokovic è morto, chi è il suo nemico". Tursunov, parole choc sul serbo

Leggi su Liberoquotidiano.it

Oggi Noleesordirà da testa di serie numero 6 a Indian Wells contro l'ostico olandese Botic van de Zandschulp, ma la verità è che "la sua morte tennistica sta già avvenendo". Parola di Dmitry, ex tennista russo particolarmente duro contro l'ex numero 1, 37 anni, reduce dal ritiro in semifinale contro Zverev agli Australian Open e dal ko contro l'azzurro Matteo Berrettini a Dubai. "Il suo corpo è ilpiù temibile e più difficile da affrontare in questo momento per lui", spiega spietatoai microfoni di SportKlub. "E' ancora motivato e vuole vincere, ma nel tennis il senso di immortalità si perde molto rapidamente e i risultati ottenuti in passato vengono rapidamente dimenticati. Non importa come cerchi di ingannare il tempo, la sua morte tennistica sta già avvenendo".