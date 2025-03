Bergamonews.it - Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione: una settimana per sensibilizzare il territorio

Treviglio. Sempre più sui media si sente parlare di, problema che, soprattutto, tocca i giovani. Dal 6 al 15 marzo cade lanazionale del Fiocchetto Lilla, istituita in Italia nel 2018 con l’intento di diffondere la conoscenza deidel comportamento alimentare come l’anoressia, la bulimia, il binge eating disorder e promuovere la prevenzione e l’informazione. “L’Asst Bergamo Ovest – introduce l’argomento Giovanni Palazzo, Direttore Generale – è stata lungimirante e già nel 1999 offrì alla popolazione un ambulatorio specialistico multidisciplinare per la cura e la prevenzione dei– Dna. Dal 2012 l’Ambulatorio ha continuato ad occuparsi di Dna all’interno dell’ambulatorio divisionale di Psichiatria all’Ospedale di Treviglio, offrendo valutazioni, screening e terapie con un approccio multidisciplinare ed avvalendosicollaborazione integrata di diverse figure appartenenti a vari Servizi che hanno una formazione tecnico professionale specifica quali: reparto di pediatria, Medici nutrizionisti, Cps/Ambulatori psichiatrici, Spdc, Servizi territoriali di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Internisti, Psicologi, Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta.