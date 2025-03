Ilrestodelcarlino.it - Discoteche, la pista si colora di rosa

In Riviera il weekend significa soltanto una cosa: divertimento. Si riaccendono le luci e leriminesi scaldano i motori per un altro fine settimana all’insegna della musica e soprattutto delle donne per festeggiare insieme l’8 marzo. Si parte con il Peter Pan di Misano che illuminerà il cielo di energia pura per un’altra serata all’insegna della ‘Vida loca’, il marchio di fabbrica del locale. Un uragano di emozioni che accompagnerà i partecipanti fino alle prime ore dell’alba tra musica commerciale, spettacoli e tanto altro ancora. All’Altromondo di Rimini si festeggia con il ‘Carnival party’ di stasera tra musica commerciale e house per l’appuntamento over 16 dedicato ai colori. Niente mimose ma un evento dedicato per festeggiare la festa della donna al Bradipop di Rimini. Appuntamento a stasera con musica afro, revival e rock per una serata indimenticabile dove la musica, le luci e l’energia si uniscono per creare un’esperienza coinvolgente.