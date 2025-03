Ilrestodelcarlino.it - Discarica Finale Emilia, il Tar rigetta il ricorso del Comune

Modena, 8 marzo 2025 – Il Tar dell’Romagna hato ildeldipresentato contro lagestita dall’azienda Feronia. Al centro delpresentato dall’amministrazione comunale c’erano due provvedimenti di Arpae relativi all’individuazione di valori inquinanti nelle acque sotterranee del territorio adiacente lae all’analisi di rischio predisposta in seguito al rilevamento di una potenziale contaminazione. Come sottolinea la diretta interessata Arpae, il tribunale amministrativo nella decisione di primo grado “ sottolineata la completezza delle valutazioni dell’Agenzia, condotte anche con studi specialistici che hanno coinvolto più strutture dell’ente. I giudici in particolare sottolineano l’attendibilità tecnico-scientifica dell’istruttoria svolta da Arpae e delle conseguenti conclusioni a cui la stessa è pervenuta.