Ilrestodelcarlino.it - Disagi sulla viabilità per il cantiere nonostante la chiusura notturna

La notte porta scompiglio, lungo la provinciale che attraversa Bagno di Romagna e Verghereto, che da lunedì scorso sino a sabato 15 marzo, dovrà sopportare anche il traffico, direzione sud, fatto uscire dalla E45 allo svincolo di Bagno, per rientrare in ’superstrada’ con quello di Canili di Verghereto, dopo circa 15 chilometri di saliscendi lungo la SP138 Savio e la SP137 Tiberina. Nel contempo è interdetta al traffico anche la rampa di ingresso dello svincolo di Bagno. Dopo i recenti interventi per adeguamento degli impianti tecnologici nel tunnel nord della galleria Roccaccia di Bagno, lunga oltre 1.800 metri, ora i lavori interessano il suo tunnel sud. Se c’è da dare atto a Anas che anche questa volta i lavori vengono effettuati di notte (dalle 21 alle 6), con conseguentedella carreggiata sud durante quell’orario, resta il fatto che sia l’abitato di Bagno che quello di Verghereto, oltre ad altre località, devono subire vari, rallentamenti, smog, rumori, pericoli negli attraversamenti pedonali, per il traffico riversato dalla E45 sud sulle predette provinciali, che passano dentro gli abitati anche di quei paesi.