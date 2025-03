Lanazione.it - Diritti delle donne in Toscana: Confesercenti promuove l'imprenditoria femminile

di Niccolò Gramigni FIRENZE "Laè una di quelle regioni all’avanguardia dal punto di vista deiper le. E poi le nostre categorie – commercio, servizi, turismo – hanno una forte vocazione: la domanda c’è, l’offerta uguale, per cui da questo punto di vista siamo tranquilli. Se penso a questo stato dell’arte siamo contenti, ma c’è ancora tanto da lavorare". A dirlo è Ilaria Scarselli, presidente Impresa DonnaFirenze e vice presidente metropolitanaFirenze, che parla di 8 marzo, di, di ciò che serve, di un mondo che ancora deve progredire per evitare certi retaggi del passato. Il gaple c’è ancora? "Dal nostro punto di vista il gap non è tanto relativo allo stipendio o al numeroimprese, i nostri mondi, come dicevo, sono a forte traino