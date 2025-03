Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Lecce-Milan 1-0: Musah ci prova, Falcone risponde presente – LIVE

Partita molto delicata per i rossoneri, attesi dalla trasferta in casa dei giallorossi salentiniAperitivo a tinte giallorossonere nella ventottesima giornata diA. Reduce dalla sconfitta interna contro la Lazio e al centro dell’ennesima bufera stagionale, ilfa visita ale va a caccia di una vittoria per mantenere ancora in vita le ridimensionate chances di raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itArrivati a questa sfida con il caos delle dimissioni del portavoce di Sergio Conceicao, i rossoneri sono giunti quasi all’ultima spiaggia per rendere meno amara una stagione disastrosa e un mancato successo in terra salentina potrebbe condurre ad una separazione anticipata dal tecnico portoghese, con l’ipotesi traghettatore più Allegri che sta prendendo sempre più corpo.