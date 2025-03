Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Inter-Monza 0-0: Annullato gol a Lautaro LIVE

Testacoda serale nella ventottesima giornata di campionato: i nerazzurri ospitano la squadra brianzolaReduce dalla convincente vittoria in casa del Feyenoord che rappresenta quasi un’ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale di Champions League, l’torna in campo allo stadio Meazza ospitando il. Nel derby lombardo, la squadra allenata da Simone Inzaghi proverà a portarsi momentaneamente a più quattro sul Napoli, impegnato domani al Maradona contro la Fiorentina.A,: segui la cronaca(Lapresse) – calciomercato.itRispetto alla trasferta olandese, il tecnico nerazzurro ritrova nella lista dei convocati Carlos Augusto, ma proverà comunque a gestire le energie in vista del ritorno degli ottavi in programma martedì. Grande ex della serata, il brasiliano è l’unico esterno sinistro di ruolo attualmente a disposizione, anche se Alessandro Bastoni è reduce da un’ottima prestazione a tutta fascia.