Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Como-Venezia 0-0 e Parma-Torino 0-1: Elmas la sblocca al ‘Tardini’ LIVE

Leggi su Calciomercato.it

Doppio appuntamento pomeridiano nel sabato dedicato alla ventottesima giornata di campionatoDopo il pareggio per 1-1 tra Cagliari e Genoa nell’anticipo del venerdì, il palinsesto del sabato del ventottesimo turno diA vedrà scendere in campo altre tre squadre impegnate nella lotta salvezza in. Due partite molto importanti per misurare le ambizioni delle contendenti, desiderose di vincere per vivere l’ultimo terzo della stagione da protagoniste.A,(Lapresse) – calciomercato.itPartiamo dalla sfida in riva al lago, dove i padroni di casa ritrovano in panchina Cesc Fabregas dopo la squalifica dell’Olimpico, ma perdono per lo stesso motivo Marco Or Kempf e Mergim Vojvoda. Nonostante la sconfitta contro la Roma, i lariani possono ancora contare su un margine di sei punti sulla zona retrocessione, ma raggiungere un successo oggi sarebbe molto importante in attesa della sfida dell’Empoli contro i giallorossi.