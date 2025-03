Spazionapoli.it - DIRETTA PRIMAVERA – Frosinone-Napoli 0-1 (2? Mboumbou): la sbloccano subito gli azzurrini!

testuale di2, scontro diretto tra le prime due forze del campionato.Primo tempo2? – GOOOOOOL DELIII!aprele marcature! Il centravanti sfrutta il lancio lungo di Russo e si invola verso la porta avversaria punendo Minicangeli con un gran tiro.1? – Ha inizio! Sono i padroni di casa a muovere il primo pallone della partita.– Ingresso in campo delle due squadre.Si attende il calcio d’inizio della super sfida. Presenti, alla Città dello Sport, il responsabile del settore giovanile Gianluca Grava, il responsabile dellaGiuseppe Santoro e il club manager Antonio Sinicropi.Gianluca Grava, Giuseppe Santoro e Antonio Sinicropi presenti alla Città dello Sport di– spazioSquadre in campo per il riscaldamento di rito.