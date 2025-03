Calciomercato.it - DIRETTA | Conte: “Inter è la squadra da battere, per me pareggio è mezza sconfitta”

Leggi su Calciomercato.it

Le parole di Antonioin conferenza stampa alla vigilia del big match al Maradona contro ladi PalladinoGli azzurri si apprestano a disputare un incontro importante per le sorti della propria stagione. Il Napoli arriva contro la Fiorentina dopo quattro pareggi e una. Eppure l’entusiasmo collettivo, dopo il pari contro l’, è ben saldo e si è riacceso grazie alla rete di Philip Billing, acquisto invernale arrivato proprio al posto di Folorunsho, ceduto alla Viola.Antonio, allenatore del Napoli (Calciomercato.it)La settimana è stata condita da notizie di mercato, specialmente sul rinnovo annunciato di Olivera e quelli ancora da completare su Anguissa e Meret. Per il centrocampista, il Napoli conta di esercitare l’opzione presente nel suo contratto, rinnovando automaticamente per due anni le prestazioni del camerunense.