Dimmi quanti partner hai avuto e ti dirò da che Paese vieni

Le statistiche dominano il mondo ormai: tutto si misura, perfino i sentimenti. Ma come diceva Aaron Levenstein, uno che di statistica ha vissuto, “Le statistiche sono come i bikini: quello che rivelano è suggestivo, ma quello che nascondono è più importante“. Così, in un mondo assuefatto alle classifiche su armi ed eserciti, ci permettiamo oggi una licenza poetica.neanche poi tanto lontana dai bikini di Levenstein.Ebbene, i cervelloni di World Population Review nel 2024 hanno pensato bene di andare a scrutare fra le lenzuola degli abitanti del mondo, ma anche fra i divani, le auto, gli ascensori.per raccontarci le tendenze statistiche sul numero deisessuali che ognuno di noi raccoglie in vita. Almeno in quella sessualmente attiva. La scienza ci dice che la media globale disessuali per individuo è di nove: tuttavia, alcuni Paesi si distinguono nettamente da questa media, sia in alto che in basso.