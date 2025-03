Scuolalink.it - Dimensionamento scolastico: un rischio per la scuola pubblica e il diritto all’istruzione

Leggi su Scuolalink.it

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa da parte dei Dirigenti Scolastici DM 107, che esprimono forte preoccupazione per le conseguenze della riforma del. La riorganizzazione della rete scolastica, presentata come una misura di efficienza e razionalizzazione, rischia di tradursi in un progressivo disinvestimento sulla, con il ridi istituti e .: unper lae illink.