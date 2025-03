Dilei.it - Diletta Leotta vola dal marito in Germania, i ritratti di famiglia

ha sposato il calciatore Loris Karius, padre della sua piccola Aria, lo scorso giugno alle Isole Eolie. La coppia ha coronato così un amore da fa, sbocciato nel 2022 in un ristorante a Parigi come un vero e proprio colpo di fulmine. Un anno dopo, nell’agosto del 2023, la conduttrice televisiva e lo sportivo hanno accolto l’arrivo della piccola Aria, nata lo stesso giorno della mamma.Loris Karius e, però, portano avanti un amore a distanza, visto che il giocatore ha sempre giocato all’estero mentre la presentatrice tv lavora sui campi da calcio italiani per la rete televisiva Dazn. Se all’inizio del loro amore, il portiere militava tra le fila di un team inglese, dopo un breve periodo di pausa, il calciatore si è trasferito in. Proprio nel paese del centro Europa,ha passato gli ultimi giorni in compagnia delLoris Karius e della loro piccola Aria.