Dieci stupidi stereotipi gastronomici sulle donne

Se vivessimo in un romanzo di Jane Austen, riceveremmo inviti scritti a mano con una minuta grafia, ci recheremmo a cena con il nostro abito migliore ed entreremmo in sala da pranzo al braccio di gentiluomini affascinanti che scosterebbero la sedia dal tavolo per farci accomodare. Ci stringeremmo alla vita corsetti che impedirebbero di respirare, figuriamoci di mangiare, e a tavola dedicheremmo ogni sguardo ai gentiluomini sopra descritti, poiché «è cosa nota e universalmente riconosciuta che uno scapolo in possesso di un solido patrimonio debba essere in cerca di moglie». Ma non viviamo in “Orgoglio e pregiudizio”, e certi comportamenti sono ormai decisamente anacronistici: intendiamoci, fa sempre piacere che un uomo apra lo sportello della macchina a una signora o la lasci passare per prima entrando in un locale, ma l’eccesso di galanteria può essere dietro l’angolo.