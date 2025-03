Metropolitanmagazine.it - Diddy, nuove accuse: “Ha costretto i dipendenti a lavorare per molte ore”

È stata presentata una nuova denuncia nei confronti dinel Distretto Sud di New York, secondo la quale il rapper sarebbe accusati daidi minacce fisiche e verbali. Almeno un dipendente sostiene di essere statoa compiere atti sessuali con Combs a causa di queste minacce e di questi danni. L’accusa composta da 15 pagine, revisionata da Variety è stata presentata lo scorso giovedi come parte del caso sul rapper inerente ai crimini organizzati ed il traffico sessuale. Il pm mette in risalto ledi trattamento abusivo e di lavoro forzato deiche fanno parte del “The Combs Enterprise”, comprendente le Bad Boy Entertainment, Combs Enterprises e Combs Global, “insieme ad altri business conosciuti e sconosciuti”, la nuova denuncia arriva daiProseguendo, si legge ancora: “In numerose occasioni a partire dal 2009 e negli anni seguenti Combs ha aggredito donne, tra l’altro colpendole, prendendole a pugni, trascinandole, lanciando loro oggetti e prendendole a calci.