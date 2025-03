Ilfattoquotidiano.it - Diciotti: non conviene salvare i migranti invece di dover risarcire familiari dei morti e sopravvissuti?

Alla pubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sul casoe sui futuri scenari risarcitori sono seguite reazioni molto forti e poco istituzionali da parte della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, di taluni Ministri (il vicepremier Matteo Salvini in pole position) e diversi parlamentari. Si è letto che questa sentenza, “vergognosa” (Salvini), comporterebbe ricadute drammatiche sui cittadini che pagano le tasse e sul Governo stesso, tutti costretti dalla Suprema corte a “spendere soldi per questo, quando non abbiamo abbastanza risorse per fare tutto quello che sarebbe giusto fare”. I risarcimenti – ancora da riconoscere quanto al “se” e da quantificarsi (la Cassazione ha rinviato alla Corte di Appello di Roma) – sono stati demonizzati dinanzi ai cittadini, posti così in conflitto diretto con i(una sorta di guerra tra poveri in un’epoca in cui la politica alimenta troppo i conflitti sociali).