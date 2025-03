Ilfattoquotidiano.it - Diciotti, l’Anm replica a Nordio: “Magistrati applicano la legge non collaborano coi governi. Incontro con Mattarella non sarà formale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un altroin agenda, questa volta col capo dello Stato, che è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura. Nel day after degli attacchi del governo ai giudici della Cassazione, rei di aver condannato l’esecutivo a risarcire i migranti bloccati per dieci giorni – ormai sette anni fa – sulla nave, l’Associazione nazionaleconferma di voler salire a breve i gradini del Quirinale. “Andremo, entro il mese di marzo, a rendere il doveroso omaggio al presidente: non è un omaggioè un punto di riferimento per tutti iitaliani”, ha detto presidente del sindacato delle toghe, Cesare Parodi, a margine del Comitato direttivo centrale, in vista dell’che si terrà con il Capo dello Stato, il primo dopo l’insediamento dei nuovi vertici dell’Associazione delle toghe.