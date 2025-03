Sport.quotidiano.net - Diaz campione nel salto triplo, da Livorno al tetto d’Europa

Apeldoorn (Olanda), 8 marzo 2025 – Grande Italia nelagli Europei indoor di atletica ad Apeldoorn in Olanda. L'azzurro Andy Díaz Hernández ha conquistato la medaglia d'oro saltando 17,71 metri, mentre Andrea Dallavalle ha centrato il bronzo in 17,19 metri. Argento al tedesco Max Hess (17,43 metri). Il cubano naturalizzato italiano, bronzo olimpico, è livornese d’adozione: gareggia infatti per la Libertas Unicusano. E anche la Fidal Toscana ha reso omaggio al grande successo in terra olandese. “È stato difficile ma divertente, Ho aggiustato la mia rincorsa e la mia ansia e sono riuscito a fare ilgiusto – ha dettocon la medaglia al collo – ‘Io sono qui’ è il titolo che voglio dare a questa medaglia. Il mio sogno era cantare l'inno di Mameli ed è arrivato il giorno, sono molto emozionato, è arrivato il momento di cantare l'inno”.