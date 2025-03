Internews24.com - Di Marzio annuncia: «Inzaghi ha dato una notizia sui portieri dell’Inter»

di RedazioneGianluca Disi è espresso sull’avvicendamento in porta tra Sommer e Martinez: le dichiarazioniNel prepartita di Inter–Monza, Simoneha presentato la sfida contro la squadra di Alessandro Nesta, facendo anche il punto sulla situazione portiere.LE PAROLE – «haunaper i: prima era sempre Sommer il titolare, ora ha detto che vedrà di volta in volta. Dimostra di voler rispettare anche il momento di forma di un portiere che, ricordiamolo, è stato pagato 15 milioni di euro» il commento del giornalista sulle parole del tecnico nerazzurro.LE PAROLE – «Come gestirò i? Tranquillamente, stasera gioca Martinez e martedì vedremo. Martinez ha fatto bene, Sommer è un grande portiere e di volta in volta vedremo il da farsi. Arnautovic? Vogliamo sempre fare il massimo, stasera ho cambiato qualcosa rispetto a Rotterdam e farò sempre così.