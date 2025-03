Spazionapoli.it - Di Lorenzo e il cartello di una tifosa per lui: scena stupenda a Castel Volturno (VIDEO)

Leggi su Spazionapoli.it

accaduto a, dove unaha dedicato una Giovanni Di, che si è fermato poi appositamente.Fra la tifoseria e i calciatori del Napoli c’è sempre stata empatia e amore, a maggior ragione in un’annata dove i giocatori azzurri stanno mostrando in campo uno spirito e una voglia di lottare che senza dubbio può rendere orgogliosa tutta la tifoseria.Lo dimostrano anche delle scene che si sono svolte all’esterno di, che hanno visto protagonisti il capitano Giovanni Die unadel Napoli.Ildellaper DiDisi è infatti fermato fuori ai cancelli didopo aver visto ildi unaper lui che receitava: “Capitano sono venuta dalla Svizzera. Mi regali una foto per il mio compleanno?“.