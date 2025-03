Juventusnews24.com - Di Donato: «La Juventus Next Gen è una delle più forti del campionato. Vincere contro di loro è sempre un motivo d’orgoglio»

di Marco BaridonDi, allenatore dell’Altamura, ha parlato in conferenza stampa dopo il matchlaGen di Serie C 2024/25(inviato allo Stadio Pozzo La Marmora di Biella) – Daniele Diha parlato in conferenza stampa dopoGen Altamura di Serie C 2024/25.VITTORIA – «Abbiamo fatto tre ottime prestazioni in cui meritavamo le vittorie perché per piccoli dettagli non abbiamo vinto. Sapevamo di affrontare una squadra forte, sono unapiùdele oggi lo han dimostrato. Oggi la fortuna ci ha sorriso a noi, la Juve ha fatto una grande gara: noi abbiamo cercato di arginare lefolate. Partita dura ma alla fine il risultato è ampiamente meritato per lo sacrificio dei ragazzi».CHE MOMENTO E’ PER L’ALTAMURA – «Il nostro obiettivo è mantenere la categoria.