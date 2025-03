Iodonna.it - Destinazione, pianeta Terra. I look irresistibili in total brown da provare adesso

Nocciola, cioccolato, mogano, castano, espresso. Tutte le gradazioni terrose del marrone scaldano il guardaroba nella Primavera-Estate 2025, e eclissano le tendenze colore più eccentriche. Ildi un altro? Quello. Per distinguersi con un gusto. spaziale. Marrone in autunno: 5 outfit per indossarlo con stile X Leggi anche › Il gusto preferito delle star nell’Autunno 2024? Il cioccolato Non solo le nuance, anche i tessuti sono naturali, dal lino al cotone.