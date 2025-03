Ilrestodelcarlino.it - Denunciato dalla moglie per maltrattamenti, lo trovano in auto con lei: 30enne arrestato dalla polizia

Rimini, 8 marzo 2025 – Lei avevail marito per. Per questo, all’uomo era stato notificato il divieto di avvicinamento alla donna. Ma per lui sono scattate la manette, dopo che è stato fermato inin compagnia dellae di un’altra donna. A ‘tradirlo’ la sua guida spericolata. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi. Lastradale di Riccione stava effettuando controlli di routine, quando ha notato la macchina con a bordo l’uomo al volante e le due donne. Gli agenti l’hanno fermato, a seguito delle numerose infrazioni commesse nel giro di pochi minuti. Dai controlli è venuto fuori che l’uomo, unresidente nel Riminese, non aveva mai preso la patente. Ma lo stupore dei poliziotti è stato ancora più grande quando identificato le due donne a bordo: una era la(di 10 anni più grande) che l'avevaper