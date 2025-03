Sport.quotidiano.net - Dentro la partita. Pedro Mendes merita il campo dal primo minuto. Si cambia sugli esterni, più Magnino che Duca

Detto del clima focoso e passionale che la Salernitana e Salerno prepareranno per il pomeriggio, non ci si dimentichi dele dei dettagli tecnici. Certo, ci vorrà una buona dose di pazienza e mentalità coriacea per affrontare l’impatto iniziale, facile pensare che la squadra di Breda partirà con la quinta marcia già inserita e la prima parte del match sarà momento chiave. Tuttavia, le qualità per il palleggio, sulla carta, le ha il Modena e pazienza bisognerà averne anche palla al piede. Soprattutto, palla al piede. Ecco perché Mandelli riflette sulla conferma di un 3-5-2 che come di consueto diventerà 3-4-2-1 grazie alla presenza di Palumbo e sulla possibilità di mettere in discussione la posizione di Caso, insidiato da Bozhanaj. Quest’ultimo ballottaggio può sembrare difficile, probabilmente lo è.